Длина одной из сторон прямоугольника на 5 см больше длины другой стороны. Найдите ??лины сторон трнугольника, если известно что площадь равно 84 см2(в квадрате) Срочно помогите!!!!

Геометрия
Длина одной из сторон прямоугольника на 5 см больше длины другой стороны. Найдите ??лины сторон трнугольника, если известно что площадь равно 84 см2(в квадрате) Срочно помогите!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+5)•x=84 6x^2=84 x^2=84:6 x=7см(1сторона) 7+5=12см(2сторона) S=7•12=84 наверно так
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