Длина одной из сторон прямоугольника на 5 см больше длины другой стороны. Найдите ??лины сторон трнугольника, если известно что площадь равно 84 см2(в квадрате) Срочно помогите!!!!

Геометрия

Длина одной из сторон прямоугольника на 5 см больше длины другой стороны. Найдите ??лины сторон трнугольника, если известно что площадь равно 84 см2(в квадрате) Срочно помогите!!!!

Автор: Гость