Собственная скорость катера 27 5/6 км/ч, а скорость течения реки 2 1/3 км/ч. Найдите ско??ость катера по течению реки и скорость катера против течения реки. Помогите решить.

Математика

Собственная скорость катера 27 5/6 км/ч, а скорость течения реки 2 1/3 км/ч. Найдите ско??ость катера по течению реки и скорость катера против течения реки. Помогите решить.

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