Собственная скорость катера 27 5/6 км/ч, а скорость течения реки 2 1/3 км/ч. Найдите ско??ость катера по течению реки и скорость катера против течения реки. Помогите решить.
Математика
Собственная скорость катера 27 5/6 км/ч, а скорость течения реки 2 1/3 км/ч. Найдите ско??ость катера по течению реки и скорость катера против течения реки. Помогите решить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27 5/6 + 2 1/3 = 30 1/6 по теч 27 5/6 - 2 1/3 = 25 1/2 против теч
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