Подчеркни парный по глухости и звонкисти согласного во всех словах: ужас атдас ат??ас ананас компас вес лес адрес
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Подчеркни парный по глухости и звонкисти согласного во всех словах: ужас атдас ат??ас ананас компас вес лес адрес
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ужасен,(нет) атласа,(без) ананаса,(без) компаса,(по) весу,(без) адреса,везде подчеркнуть последнюю букву: ужас(подчеркнуть букву с)-ужасен(подчеркнуть эту же букву)
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