Подчеркни парный по глухости и звонкисти согласного во всех словах: ужас атдас ат??ас ананас компас вес лес адрес

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Подчеркни парный по глухости и звонкисти согласного во всех словах: ужас атдас ат??ас ананас компас вес лес адрес

Автор: Гость