100 минус 8 умножить на 2 разделить на 4 умножить на 5 минус 3 умножить на 9
Математика
100 минус 8 умножить на 2 разделить на 4 умножить на 5 минус 3 умножить на 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-8=92*2=184:4=46*5=230-3=227*9=2043
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Собственная скорость катера 27 5/6 км/ч, а скорость течения реки 2 1/3 км/ч. Найдите ско??ость катера по течению реки и скорость катера против тече...
Математика
Цена товара повысилась на четверть, потом была снижена на половину и последнее из??енение- повышение на одну пятую. Каково общее изменение цены? За...
Русский язык
Подчеркни парный по глухости и звонкисти согласного во всех словах: ужас атдас ат??ас ананас компас вес лес адрес
Обществознание
Индустриализация в СССР привела к развитию современной промышленности, но сопровождалась ущемлением прав граждан. Какое свойство общественного пр...