Как решить такое уравнение 3х2(х-1)(х+1)-10х2+4=0?

Гость: Гость:

Решение: 3х^2(x-1)(x+1)-10x^2+4=0 3x^2(x^2-1)-10x^2+4=0 3x^4-3x^2-10x^2+4=0 3x^4-13x^2+4=0 Заменим x^2 другой переменной: х^2=y при у>0 Отсюда: 3y^2-13y+4=0 y1,2=(13+-D)/2*3 D=√(13²-4*3*4)=√(169-48)=√121=11 y1,2=(13+-11)/6 y1=(13+11)/6=4 y2=(13-11)/6=2/6=1/3 Подставим значения (у) x^2=y x^2=4 x1,2=+-√4=+-2 x1=2 x2=-2 x^2=1/3 x3,4=+-√(1/3) х3=√(1/3) х4=-√(1/3) Ответ: (-√(1/3); √(1/3); -2; 2)