Из слов каждой группы составь предложения-загадки.: на,дворец,шесте,а,дворце, во, п??вец белый, растаял, камушек, и, оставил, доске,следы ,на, камень, в белый, тает,воде
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Из слов каждой группы составь предложения-загадки.: на,дворец,шесте,а,дворце, во, п??вец белый, растаял, камушек, и, оставил, доске,следы ,на, камень, в белый, тает,воде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белый камушек растаял и на доске следы оставил. (мел) белый камень в воде тает. (сахар) на шесте дворец, а во дворце певец. (скворец)
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