Как образуются городские агломерации?

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Городская агломерация — это компактное скопление населённых пунктов, главным образом городских, местами срастающихся, объединённых в сложную многокомпонентную динамическую систему с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями. Образование городских агломераций — одна из стадий урбанизации.Различают моноцентрические (сформировавшиеся вокруг одного крупного города-ядра, например, Нью-Йоркская агломерация) и полицентрические агломерации (имеющие несколько городов-ядер, например, скопления городов в Рурском бассейне Германии).Близость населённых пунктов, иногда даёт так называемый агломерационный эффект — экономическую и социальную выгоду за счёт снижения издержек от пространственной концентрации производств и других экономических объектов в городских агломерациях[1].