Как очищается использованная вода?

Окружающий мир
Как очищается использованная вода?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она поступает в канализации, где очищается с помощью огромных фильтров
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