Как охотились на медведя в восьмом веке
История
Как охотились на медведя в восьмом веке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одевали кольчугу с шипами и брали мечь в руки и в лес а также обмазывали себя мёдом.
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