Как округлить число 10 до тысячных

Математика
Как округлить число 10 до тысячных
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Просто раздели число 10 на 10000 Будет 10:10000=0,001 Проверим:Если умножить 0,001 на 10000,то получится 10 Ну,конечно,если я поавильно тебя поняла)
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