Как назывались крестьяне зависимые от государства
История
Как назывались крестьяне зависимые от государства
Ответ(ы):
Гость:
Крестьяне, зависимые от государства, назывались черносошными.
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