Как назывались крестьяне зависимые от государства

История
Как назывались крестьяне зависимые от государства
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Крестьяне, зависимые от государства, назывались черносошными. 
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