Как округлить до сотых число 5,444444....
Математика
Как округлить до сотых число 5,444444....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это значит,что после запятой должно быть две цифры . Ответ: 5,44
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