Как определить мягкий знак на конце слова?

Гость: Гость:

После шипящих (ж, ч, ш, щ) буква ь пишется только в следующих случаях: 1. На конце существительных женского рода в им. и вин. пад. ед. ч. , например: рожь, ночь, мышь. 2. В окончании 2-го лица ед. ч. настоящего и будущего времени глагола после конечного ш, например: несешь – несешься, носишь – носишься, примешь – примешься. 3. На конце глагола в ед. ч. повелительного наклонения, причем буква ь сохраняется и перед -ся, например: мажь – мажься; спрячь – спрячься; ешь. 4. Во множ. ч. повелительного наклонения перед -те, -тесь, например: мажьте – мажьтесь; спрячьте – спрячьтесь; ешьте. 5. На конце глагола в неопределенной форме, причем буква ь пишется и перед -ся, например: стричь, стричься. 6. Во всех наречиях после конечных ш и ч, например: сплошь, вскачь, прочь, а также в наречии настежь. 7. На конце частиц: вишь, бишь, лишь, ишь. Для глагола нужно задать вопрос. Наприме: Что ДЕЛАТЬ = писать Что ДЕЛАЕТ = пишет.