ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Составь и запиши предложения со словами.Подчеркни слова уп??требленные в переносном значении.. СВЕЖИЙ,МЕЛКИЙ,КАША,ОСТРЫЙ,ТУПИК,ГОРА.

Гость: Гость:

Сегодня продаются свежие яблоки. В магазине только мелкая картошка, следует сходить на рынок. Манная каша очень вкусная. Я случайно купил острый перец. Твою слова загнали меня в тупик. На прилавке гора помидор. Только одно предложение получилось в переносном значении))