ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Составь и запиши предложения со словами.Подчеркни слова уп??требленные в переносном значении.. СВЕЖИЙ,МЕЛКИЙ,КАША,ОСТРЫЙ,ТУПИК,ГОРА.
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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Составь и запиши предложения со словами.Подчеркни слова уп??требленные в переносном значении.. СВЕЖИЙ,МЕЛКИЙ,КАША,ОСТРЫЙ,ТУПИК,ГОРА.
Ответ(ы):
Гость:
Сегодня продаются свежие яблоки. В магазине только мелкая картошка, следует сходить на рынок. Манная каша очень вкусная. Я случайно купил острый перец. Твою слова загнали меня в тупик. На прилавке гора помидор. Только одно предложение получилось в переносном значении))
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