Как организмы взаимодействуют между собой в среде? Приведите примеры форм сосуще??твования организмов. Можно только по короче)
Биология
Как организмы взаимодействуют между собой в среде? Приведите примеры форм сосуще??твования организмов. Можно только по короче)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Симбиоз- взаимовыгодное существование двух организмов (например рак отшельник и актиния) паразитарное-невзаимовыгодное существование (для хозяина паразита-вредно, для паразита- отлично) например блохи и кошка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Физика
Сколько льда взятого при температуре -10°С можно растопить за 10 мин.на электрическ??й плитке работающей от сети с напряжением 220 В при токе 3 А,е...
Биология