Как осуществляется взаимосвязь гражданского общества и государства?Почему наибольшее развитие гражданское общество получает в правовом государстве?

Гость: Гость:

Правовое государство– это особая форма организации политической власти в гражданском обществе, при которой признаются и гарантируются все права и свободы личности, обеспечивается верховенство права, принцип разделения властей и взаимная ответственность личности и государства. Гражданское общество– совокупность внегосударственных и внеполитических отношений (экономических, социальных, культурных, нравственных, духовных, семейных, религиозных и др.), имеющих относительную самостоятельность, автономность, «застрахованность» от производительного вмешательства государства. Таким образом, сферу гражданского общества составляют: экономические, социальные, культурные, религиозные, семейные, нравственные отношения, в этих сферах индивид самостоятелен. Правовое государство и гражданское общество не могут существовать друг без друга. Это определяется тем, что основным субъектом гражданского общества является активная, творческая, инициативная личность, которая активно действует во всех сферах гражданского общества (экономике, религии, в социальной, культурной сфере), а также в рамках правовой государственности – отстаивает свои права и свободы, восстанавливает их в случае нарушения, это все возможно только в условиях господства закона. Правовое государство и гражданское общество в России находится в процессе формирования. Формально- в конституции РФ правовая государственность закреплена, закреплены основы функционирования гражданского общества,в реальности– они только формируются. Это связано с рядом проблем: в рамках принципа разделения властей наблюдается сильный перекос в сторону исполнительной ветви власти, отсутствие реальной независимости судебной ветви власти, не обеспечивается реализация прав и свобод личности, отсутствие ответственности государства перед личностью и т.д. 25. Правовое государство: понятие и признаки Идея правового государства является достаточно древней, поскольку восходит к трудам Аристотеля, Платона, Сократа, но основную свою разработанность она получила в трудах философов эпохи Просвещения, а сам термин был введен в середине 19 века немецкими учеными - фон Молем и Велькером. Правовое государство– это особая форма организации политической власти в гражданском обществе, при которой признаются и гарантируются все права и свободы личности, обеспечивается верховенство права, принцип разделения властей и взаимная ответственность личности и государства. Правовое государство основано на следующих принципах: Принцип разделения властейозначает деление власти на 3 ветви: законодательную, исполнительную и судебную, каждая из которых является самостоятельной, независимой осуществляется определенном органом и имеет контрольные рычаги и полномочия по сдерживанию других ветвей власти(система сдержек и противовесов). Идея принципа разделения властей была заложена Дж. Локком, а разработана в классическом варианте Монтескье в конце 18 века. Принцип разделения властей был дополнен системой сдержек и противовесов в рамках американской доктрины.Система сдержек и противовесов предназначена для предотвращения перекоса в сторону какой-либо ветви власти, все власти уравновешиваются друг другом. Принцип верховенства закона означает подчинение всех государственных органов, должностных лиц, граждан требованиям закона. Причем закон должен быть правовым, т.е. содержание закона должно соответствовать общим идеям и общим принципам права (идеи гуманизма, равноправия, справедливости).В правовом государстве обеспечивается верховенство правового закона. Принцип взаимной ответственности личности и государства друг перед другом означает, что не только личность несет меры юридической ответственности, но и государство в лице должностных лиц, государственных органов, отвечает за свои противоправные действия перед личностью. Если гражданин несет уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность, то государство несет конституционную ответственность, что означает лишение должностных лиц, государственных органов и