Как отнять двух значный лик на двух значный лик

Математика
Как отнять двух значный лик на двух значный лик
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Гость:
Если отнять число равное второму будет равно нулю
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