РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! МНЕ СРОЧНО НАДО! РЕШИТЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ВСЕ!!!
Математика
РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! МНЕ СРОЧНО НАДО! РЕШИТЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ВСЕ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х/8=14 х=14*8 х=112 проверка 112/8=14 14=14 2)198/у=9 у=198:9 у=22 проверка 198/22=9 9=9 3)1024/30+у=8 30+у=1024:8 30+у=128 у=128-30 у=98 проверка 1024/30+98=8 1024/128=8 8=8 № 179 9/5=1 4/5 13/6=2 1/6 67/10=6 7/10 42/7=6 95/24=3 23/24 № 180 9:4=9/4=2 1/4 48:7=48/7=6 6/7 43:12=43/12=3 7/12 №184 1)3/10+5/10=8/10-съели Миша и Вася 2)1-8/10=10/10-8/10=2/10=1/5-съела Наташа Ответ:Наташа съела 1/5 арбуза. №185 1)1-7/15=15/15-7/15=8/15-второй день 2)24:8*15=45(км)-весь маршрут Ответ:длина всего маршрута 45 км №186 1)1-9/17=17/17-9/17=8/17-бананы 2)32:8*17=68(кг)-остаток бананы и мандарины 3)1-7/11=11/11-7/11=4/11-это 68 кг остаток 4)68:4*11=187(кг)-все фрукты Ответ:в столовую завезли 187 кг фруктов.
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