Напишите сжатое изложение про ларри из старуха из изергиль плиз
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Напишите сжатое изложение про ларри из старуха из изергиль плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых - "про Ларру", не "Ларри", а во-вторых, произведение называется "Старуха Изергиль", это так, просто, на всякий случай! =) Описание. Это сын женщины и орла. Он лишь внешне похож на человека, являясь при этом символом, противопостоящим жизни. Бездушное следование инстинкту, стремление к достижению цели любой ценой, существование, лишённое прошлого и будущего - всё это обесценивает и гордость, и красоту, изначально присущие Ларре. Он вырос вне людей, гордый, привыкший считать себя лучшим. Он вступает в острое столкновение с племенем, откуда родом была его мать. Ларра убивает девушку, которая отказала ему. За это люди изгоняют его из своей среды и молят небо о наказании для гордеца. Небо услышало молитвы. Ларра наказан одиночеством и бессмертием. Он много раз пытался покончить с собой, но все было без толку. Теперь он превратился в скитающуюся тень, напоминающую о грехе гордости.
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