Напишите загадку и отгадку на английском языке. Срочно
Английский язык
Напишите загадку и отгадку на английском языке. Срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I am round like an apple Flat as a chip I have eyes But I can`t see one bit. (Я круглая,как яблоко,плоская,как монета,у меня есть глаза,но я не вижу) Ответ: a button (пуговица)
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