Тракторная бригада вспахала в первый день 5/12 всего отведенного участка а во второй день 4/7 оставшейся части участка в третий день бригада вспахала остальные 216 га. Определите площадь всего участка

Математика

Тракторная бригада вспахала в первый день 5/12 всего отведенного участка а во второй день 4/7 оставшейся части участка в третий день бригада вспахала остальные 216 га. Определите площадь всего участка

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