Тракторная бригада вспахала в первый день 5/12 всего отведенного участка а во второй день 4/7 оставшейся части участка в третий день бригада вспахала остальные 216 га. Определите площадь всего участка
Математика
Тракторная бригада вспахала в первый день 5/12 всего отведенного участка а во второй день 4/7 оставшейся части участка в третий день бригада вспахала остальные 216 га. Определите площадь всего участка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - весь участок. 5/12х - вспахали в 1 день х - 5/12х = 7/12х - осталось 7/12х * 4/7 = 1/3х - вспахали во 2 день 216 - в 3 день 5/12х + 1/3х + 216 = х 3/4х - х = - 216 -1/4х = -216 х = 216: 1/4 х = 864га - площадь всего участка.
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