Помогите, пожалуйста! Найдите производную функции: 1) (3/5)x 2) 4-5x 3) √5 4) x+lg2 5) 3x² 6) -(x²/5) 7) x²+8 8) x³-1 9) √x 10) ³√x

Алгебра
Помогите, пожалуйста! Найдите производную функции: 1) (3/5)x 2) 4-5x 3) √5 4) x+lg2 5) 3x² 6) -(x²/5) 7) x²+8 8) x³-1 9) √x 10) ³√x
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)[ (3/5)x]`=3/5 2) (4-5x)`=-5 3) (√5)`=0 4) (x+lg2)`=1 5)( 3x²)`=6x 6)[ -(x²/5)]`=-2x/5 7) (x²+8)`=2x 8) (x³-1)`=3x² 9) (√x)`=1/2√x 10)( ³√x)`=-1/3 ∛x²
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