25 баллов. Решите уравнение
Алгебра
25 баллов. Решите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-b=(корень из x)-x Странное уравнение Надо ведь b найти?
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