Как относились богатыри к царевне и почему?
Литература
Как относились богатыри к царевне и почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К царевне они относились с уважением (даже считали её своей сестрой). А почему они так с ней относились ну это уж прости я не знаю!
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