Как относились богатыри к царевне и почему?

Литература
Как относились богатыри к царевне и почему?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К царевне они относились с уважением (даже считали её своей сестрой). А почему они так с ней относились ну это уж прости я не знаю!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Номер а запиши в видевыражений полупериметр прямоугольника стороны которого рав??ы 3 дм и7 дм. 5дм и х дм. иномер б. запишив виде выражений полупер...
Ответить
Русский язык
20 баллов.сочинение на тему "государственные символы-моя гордость" пожалуйста даю 20 баллов.
Ответить
Математика
Как найти периметр квадрата со стороной 5 сантиметроми
Ответить
Русский язык
Упражнение 264стр 97запиши по алфавиту
Ответить
Биология
Из чего образуется перегной ?
Ответить