Как переводить км/ч в м/с?(Переведите 3,6 км/ч в м/с).Заранее спасибо))))
Математика
Как переводить км/ч в м/с?(Переведите 3,6 км/ч в м/с).Заранее спасибо))))
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