Решите уравнения: 1) (х+2 3/7):3 2/7=4/5 2) (у-2/15):1 5/6=2 1/5 3) (1 1/4+) : 1 4/5-1/3=1/2
Математика
Решите уравнения: 1) (х+2 3/7):3 2/7=4/5 2) (у-2/15):1 5/6=2 1/5 3) (1 1/4+) : 1 4/5-1/3=1/2
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