Завершите предложения: Настоящая женщина должна быть... Настоящий мужчина должен быть...

Обществознание
Завершите предложения: Настоящая женщина должна быть... Настоящий мужчина должен быть...
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
...скромной, вежливой, неравнодушной и любящей. ...сильным, умным, честным и смекалистым.
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