Помогите составить план по сказке слон

Литература
Помогите составить план по сказке слон
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Автор: Гость
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Гость:
1  название  2  знакомство  3  описание  4  путешествие если есть
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