Сколько литров содержится в одном моле
Химия
Сколько литров содержится в одном моле
Ответ(ы):
Гость:
6,02•1023 (скорочено 6•10 23) стала авогадро
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