Y:4 = 3 1 : 1 1 решите плиз!Заранее спасибо!
Математика
Y:4 = 3 1 : 1 1 решите плиз!Заранее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
Y:4=3 y=4*3 y=12 Ответ: у=12
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