40 карандашей разложили в 3 коробки в одну большую и поровну в 2 маленькие. в большую коробку положили 24 карандаша. сколько карандашей положили в каждую маленькую коробку? сколько карандашей положили в 2 маленькие коробки? ско...

Математика

40 карандашей разложили в 3 коробки в одну большую и поровну в 2 маленькие. в большую коробку положили 24 карандаша. сколько карандашей положили в каждую маленькую коробку? сколько карандашей положили в 2 маленькие коробки? сколько карандашей положили в каждую маленькую коробку?

Автор: Гость