40 карандашей разложили в 3 коробки в одну большую и поровну в 2 маленькие. в большую коробку положили 24 карандаша. сколько карандашей положили в каждую маленькую коробку? сколько карандашей положили в 2 маленькие коробки? ско...
Математика
40 карандашей разложили в 3 коробки в одну большую и поровну в 2 маленькие. в большую коробку положили 24 карандаша. сколько карандашей положили в каждую маленькую коробку? сколько карандашей положили в 2 маленькие коробки? сколько карандашей положили в каждую маленькую коробку?
Ответ(ы):
Гость:
В маленькие коробки положили по 8 карандашей,в двух маленьких коробках 16 карандашей.40-24=16 пополам будет 8.
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