Обращай с помощью суффикса -ёк новые слова от слов:день,тень,парень,соболь,тополь.??бразец:день-денёк.
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Обращай с помощью суффикса -ёк новые слова от слов:день,тень,парень,соболь,тополь.??бразец:день-денёк.
Ответ(ы):
Гость:
Денек. тенек, паренек, соболек, тополек
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