Разбор слова по составу книжонка

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Разбор слова по составу книжонка
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Книж-корень,онк-суффикс,а-окончание
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