Как сделать из слов доброе слово злое сложное предложение
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Как сделать из слов доброе слово злое сложное предложение
Ответ(ы):
Гость:
Я другу сделала доброе дело, а он мне сделал злое дело!!!!
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