средство с поперечными перекладинами, используемое спасателями для эвакуации лю??ей из высотных зданий.9 букв

Обществознание

средство с поперечными перекладинами, используемое спасателями для эвакуации лю??ей из высотных зданий.9 букв

Автор: Гость