средство с поперечными перекладинами, используемое спасателями для эвакуации лю??ей из высотных зданий.9 букв
Обществознание
средство с поперечными перекладинами, используемое спасателями для эвакуации лю??ей из высотных зданий.9 букв
Ответ(ы):
Гость:
Лестдница я думаю что так
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