На 4 одинаковых платья пошло 16 м ситца . Сколько таких платьев получится из 20 м ситца ? Из 40 м ?

Математика

На 4 одинаковых платья пошло 16 м ситца . Сколько таких платьев получится из 20 м ситца ? Из 40 м ?

Автор: Гость