На 4 одинаковых платья пошло 16 м ситца . Сколько таких платьев получится из 20 м ситца ? Из 40 м ?
Математика
На 4 одинаковых платья пошло 16 м ситца . Сколько таких платьев получится из 20 м ситца ? Из 40 м ?
Ответ(ы):
Гость:
1)16:4=4(м)- на 1 платье 2)20:4=5(п)- из 20 м. 3)40:4=10(п)- из 40 м
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