Составте два предложение употребив словосочитание верный друг в первом предложе??ии в радительном падеже а во втором предложении в винительном запишите предложение

Русский язык

Составте два предложение употребив словосочитание верный друг в первом предложе??ии в радительном падеже а во втором предложении в винительном запишите предложение

Автор: Гость