Составте два предложение употребив словосочитание верный друг в первом предложе??ии в радительном падеже а во втором предложении в винительном запишите предложение
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Составте два предложение употребив словосочитание верный друг в первом предложе??ии в радительном падеже а во втором предложении в винительном запишите предложение
Ответ(ы):
Гость:
1.От моего верного друга у меня нет секретов. 2. Я прочитал рассказ про верного друга.
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