Падберите рифмы к словам((жучок болшой свеча ключом волчонок аккуратно
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Падберите рифмы к словам((жучок болшой свеча ключом волчонок аккуратно
Ответ(ы):
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Жучок-волчок,сморчок,бычок большой-малой свеча-крича ключом-клинком волчонок-зайчонок аккуратно-опрятно
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