Пожалуйста помогите написать сочинение "Как найти дорогу к счастью"

Гость: Гость:

Счастье... для всех оно разное, для кого то это финансы, для кого то хорошая работа, для кого то это большой дом или обеспеченная старость.но мне кажется что счастье в жизни оно одно - это твоя семья. это здоровье твоих родных, ведь хорошему человеку для счастья много не надо. счастье родителей - твое счастье и его искать не надо!