Из двух посёлков расстояние между которой 50км, выехали одновременно навстречу др??г другу два велосепидиста, скорость одного велосепидиста 11 км/ час а другого 14км/час , через сколько часов велосипедисты встретятся

Математика

Из двух посёлков расстояние между которой 50км, выехали одновременно навстречу др??г другу два велосепидиста, скорость одного велосепидиста 11 км/ час а другого 14км/час , через сколько часов велосипедисты встретятся

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