Из двух посёлков расстояние между которой 50км, выехали одновременно навстречу др??г другу два велосепидиста, скорость одного велосепидиста 11 км/ час а другого 14км/час , через сколько часов велосипедисты встретятся
Математика
Из двух посёлков расстояние между которой 50км, выехали одновременно навстречу др??г другу два велосепидиста, скорость одного велосепидиста 11 км/ час а другого 14км/час , через сколько часов велосипедисты встретятся
Ответ(ы):
Гость:
1) 11+14=25 (км/ч)- всего 2) 50:25=2 (ч) Ответ: 2 часа
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