Кто решит эти 5 заданий тому 25 баллов,ну хоть одно ну помогите все таки

История
Кто решит эти 5 заданий тому 25 баллов,ну хоть одно ну помогите все таки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2.11 ответ 1 2.12 ответ 1-д 2-г 3-а 4-в 5-б 2.13 3-владимир святославич          1-святослав игоревич
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