1-Вспомни, чем рассказ отличается от сказки .Как бы ты дополнил определение расска??а? 2-Придумай свой рассказ ,который можно было бы включить в раздел "Делу время - потехе час".

Русский язык
1-Вспомни, чем рассказ отличается от сказки .Как бы ты дополнил определение расска??а? 2-Придумай свой рассказ ,который можно было бы включить в раздел "Делу время - потехе час".
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Рассказ это что происходило в реальности. А сказка это выдумка
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