1-Вспомни, чем рассказ отличается от сказки .Как бы ты дополнил определение расска??а? 2-Придумай свой рассказ ,который можно было бы включить в раздел "Делу время - потехе час".

Русский язык

1-Вспомни, чем рассказ отличается от сказки .Как бы ты дополнил определение расска??а? 2-Придумай свой рассказ ,который можно было бы включить в раздел "Делу время - потехе час".

Автор: Гость