Разложите на множители : b в кубе -8с в кубе (ну тройка сверху)
Алгебра
Разложите на множители : b в кубе -8с в кубе (ну тройка сверху)
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