Матиматика терминнары: сумма Тел белеме терминнары: тартык авазлар эдябият бел??ме терминары:персонаж География терминнары:глобус Музыка терминнары:нота Информатика терминнары:дискет

Қазақ тiлi
Матиматика терминнары: сумма Тел белеме терминнары: тартык авазлар эдябият бел??ме терминары:персонаж География терминнары:глобус Музыка терминнары:нота Информатика терминнары:дискет
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Паже не удоляй ответ паже мне надо домашку сделать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
ПОМОГИТЕ БУДУ БЛАГОДАРНА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!какя башня есть в Лондоне кроме Биг- бен
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста номер 3. Спасибо.
Ответить
Русский язык
Как называется человек который обиделся?
Ответить
Математика
Помогите решить I-8,4I+I3,7I I-14I*I-4I I5/6I+I-7/9I I-63I/I0.7I
Ответить
Русский язык
Составить 7 предложений с прямой речью со словами свидетель, единицы, угрожал, пок??зал, подписался, удалился, глядеть, вилял, схватил, повелитель,...
Ответить