Матиматика терминнары: сумма Тел белеме терминнары: тартык авазлар эдябият бел??ме терминары:персонаж География терминнары:глобус Музыка терминнары:нота Информатика терминнары:дискет
Қазақ тiлi
Матиматика терминнары: сумма Тел белеме терминнары: тартык авазлар эдябият бел??ме терминары:персонаж География терминнары:глобус Музыка терминнары:нота Информатика терминнары:дискет
Ответ(ы):
Гость:
Паже не удоляй ответ паже мне надо домашку сделать
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ПОМОГИТЕ БУДУ БЛАГОДАРНА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!какя башня есть в Лондоне кроме Биг- бен
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