Составить 7 предложений с прямой речью со словами свидетель, единицы, угрожал, пок??зал, подписался, удалился, глядеть, вилял, схватил, повелитель, замахал, вымазанный. С любыми из этих слов выбрать и составить

Гость: Гость:

Охранник сказал: " лучше ваш свидетель бы удалился из этой комнаты". Учитель показал на доску: " Единицы Измерения Запомните их!". Повелитель угрожал собаке: " Ты чего на меня глядишь?" Свидетель смотрел на охранника: " Вы подписались на работу". Папа показал на собаку: " Смотри как хвостом виляет!" Вымазанный мальчик замахал руками: " Нет, не буду мыться!". Мама сказала: " Ты весь вымазанный!"