Как решить задачу На двух базах было 45т арбузов. Когда с первой базы вывезли 8т 200кг арбузов, а со второй- в 4 раза больше, то на второй базе арбузов не осталось. Сколько арбузов осталось на первой базе и сколько их было на в...

Математика

Как решить задачу На двух базах было 45т арбузов. Когда с первой базы вывезли 8т 200кг арбузов, а со второй- в 4 раза больше, то на второй базе арбузов не осталось. Сколько арбузов осталось на первой базе и сколько их было на второй базе?

Автор: Гость