Как решить задачу На двух базах было 45т арбузов. Когда с первой базы вывезли 8т 200кг арбузов, а со второй- в 4 раза больше, то на второй базе арбузов не осталось. Сколько арбузов осталось на первой базе и сколько их было на в...
Математика
Как решить задачу На двух базах было 45т арбузов. Когда с первой базы вывезли 8т 200кг арбузов, а со второй- в 4 раза больше, то на второй базе арбузов не осталось. Сколько арбузов осталось на первой базе и сколько их было на второй базе?
Ответ(ы):
Гость:
1) 8200кг* 4=32800кг. 2) 45000-32800=12200кг. 3)12200-8200=4000кг арбузов. Ответ: на 2 базе было 32800кг арбузов, а на 1 осталось 4000кг.
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