Согласны ли вы с утверждениями и почему: 1) Ослабление налогов повышает интерес л??дей к труду 2) Когда в магазинах нет товаров, стимулы к труду угасают

Гость: Гость:

Да, согласны. 1) когда налоги меньше, то и стоимость товаров меньше и люди повышают свою работоспособность для заработка денег, чтобы купить товары 2) когда нет товаров, то и людям некуда тратить деньги. Следовательно у них нет стимула работать