Согласны ли вы с утверждениями и почему: 1) Ослабление налогов повышает интерес л??дей к труду 2) Когда в магазинах нет товаров, стимулы к труду угасают

Обществознание
Согласны ли вы с утверждениями и почему: 1) Ослабление налогов повышает интерес л??дей к труду 2) Когда в магазинах нет товаров, стимулы к труду угасают
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да, согласны. 1) когда налоги меньше, то и стоимость товаров меньше и люди повышают свою работоспособность для заработка денег, чтобы купить товары 2) когда нет товаров, то и людям некуда тратить деньги. Следовательно у них нет стимула работать
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