Сколько литров(н.у) хлора вступят в реакцию с 225 г йодида натрия?
Химия
Сколько литров(н.у) хлора вступят в реакцию с 225 г йодида натрия?
Ответ(ы):
Гость:
2NaI+Cl2=I2+2NaCl n=m/M(Mr) M=Mr Mr(NaI)=150 M=150 г/моль n(NaI)-225/150=1,5( моль) n(NaI)/n*Cl2)=2/1, по условию реакции в 2 раза меньше, след., n(Cl2)=1,5/2=0,75( моль) V=n*Vm V(Cl2)=0,75*22,4=16,8(л) Ответ:16,8л
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