815 1) 2) помогите пожалуйста

Математика
815 1) 2) помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть Шолпан собрала х, тогда Айман 1 и 2/5х или 7/5 х х+7/5 х = 48     12/5 х =48 х= (48/12)*5 =20 кг ===== в первой фляге х  тогда во второй 1 4/5 х=9/5х х+9/5х=42    14/5х=42   х= 42*5/14=15 в первой 15 во второй (9/5)*15=27
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