Помогите решить I-8,4I+I3,7I I-14I*I-4I I5/6I+I-7/9I I-63I/I0.7I
Математика
Помогите решить I-8,4I+I3,7I I-14I*I-4I I5/6I+I-7/9I I-63I/I0.7I
Ответ(ы):
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1)-12,1 2)56 3)-1 1/18 4)-90
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